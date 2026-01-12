Atenție la fraudele prin telefon!

Dacă accesezi linkul ți se “fură” contul, dacă nu ai autentificare în doi pași

“Bună. Scuze de întrebare, dar ai cumva 3.200 de lei pe card? Ți-i rеturnez mâinе diminеață.”

Cam așa arată un mesaj pe Whatsapp, trimis aparent de un prieten, însă care poate fi de la un infractor care operează pe rețele de socializare și de comunicare.

Acesta este al doilea pas operat de indivizi cu rea-credință, care în prima fază se dau curieri și îți solicită să accesezi un link pentru a putea să îți livreze un pachet.

Dacă accesezi linkul ți se “fură” contul, dacă nu ai autentificare în doi pași, apoi infractorii trimit mesaje către toți cei din agenda telefonică, prin care cer bani, atrage atenția procurorul Adrian Radu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

“Linkul duce către o pagină falsă, care imită paginile WhatsApp/firmei de curierat, unde ți se cere numărul de telefon și apoi codul primit prin SMS. Acel cod NU este pentru colet, ci este codul de autentificare WhatsApp, explică procurorul.

Cum se fură contul:

1. Intri pe linkul fals

2. Introduci numărul de telefon

3. Primești SMS cu cod WhatsApp

4. Introduci codul pe site-ul fals

5. Atacatorul se autentifică pe WhatsApp-ul tău

6. Pierzi accesul la cont

Cum te protejezi:

1. Activează autentificarea în 2 pași pe WhatsApp

(Settings → Account → Two-step verification)

2. Nu accesa linkuri din SMS-uri neașteptate

3. ⁠Curierii nu cer niciodată coduri WhatsApp

4. ⁠Verifică expeditorul real (aplicația oficială, site-ul tastat manual)