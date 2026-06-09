ANM anunță o răcire bruscă cu ploi torențiale, urmată de un val de căldură

Sursă: realitatea.net

Cum va fi vremea până în iulie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o actualizare a prognozei meteorologice, valabilă pentru intervalul 9 iunie – 5 iulie 2026. Datele oficiale indică o perioadă caracterizată de o instabilitate atmosferică accentuată, o scădere temporară a temperaturilor și, ulterior, o încălzire treptată a vremii, cu contraste majore de la o săptămână la alta.

Primele zile ale acestui interval vor debuta cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, însă ploile vor fi mai frecvente decât în mod obișnuit în majoritatea regiunilor. Zonele din sud-estul țării vor înregistra cele mai mari cantități de apă, unde precipitațiile pot căpăta un caracter torențial. Procesul de răcire va deveni vizibil începând cu a doua jumătate a acestei săptămâni. Începând de joi, temperaturile vor scădea în toate regiunile țării, evoluție însoțită de menținerea fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Răcire în estul țării și precipitații mai reduse în vest

În săptămâna 15-21 iunie, valorile termice vor coborî ușor sub mediile specifice perioadei în jumătatea de est a României, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în jurul normelor climatologice. Din punct de vedere al precipitațiilor, se va înregistra un deficit în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale. În restul țării, cantitățile de apă vor fi apropiate de valorile normale pentru mijlocul lunii iunie. Această scădere a temperaturilor va fi însă de scurtă durată, meteorologii estimând o nouă tendință de creștere a valorilor termice spre sfârșitul săptămânii, în special după data de 16 iunie.

Final de iunie și început de iulie cu temperaturi peste normal

Intervalul 22-28 iunie va aduce o vreme mai caldă în jumătatea vestică a țării, unde mediile termice vor depăși valorile obișnuite pentru sfârșitul lunii. În celelalte regiuni, temperaturile vor rămâne în limitele normale. Deficitul de ploi se va accentua în zonele de nord, vest și centru, extinzându-se local în sud și est, cu excepția Dobrogei, unde regimul pluviometric va rămâne normal.

Încălzirea accentuată va continua și în prima săptămână din luna iulie. Pentru perioada 29 iunie – 5 iulie, ANM estimează temperaturi peste mediile climatologice în cea mai mare parte a României, singura excepție fiind regiunea sud-estică, unde valorile vor fi apropiate de normă. În acest ultim interval analizat, ploile vor deveni mai rare în vestul țării, în timp ce în regiunile estice sunt posibile cantități de apă ușor peste medii, restul teritoriului urmând să înregistreze un regim stabil de precipitații.