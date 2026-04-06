Alertă ANM. Cod galben de intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, ninsori și viscol

Sursă: realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis o nouă avertizare cod galben de intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, ninsori și viscol, valabilă de luni, 06 aprilie, ora 10:00, până joi, 09 aprilie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45...60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80...90 km/h.

”Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local 10...15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp”, transmite ANM.

Totodată, specialiștii anunță că începând de marți, 07 aprilie, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

De asemenea, în intervvalul 06 aprilie, ora 12:00 – 06 aprilie, ora 21:00, în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90...100 km/h.

Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...100 km/h, în perioada 06 aprilie, ora 21:00 – 07 aprilie, ora 10:00.

În plus, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, regiuni vizate de un cod galben, valabil în perioada 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

”La munte, rafalele vor fi de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100...120 km/h”, a menționat sursa citată.