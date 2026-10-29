Spania, în doliu timp de trei zile după cel mai grav accident feroviar din ultimii 13 ani. Anchetatorii caută explicații

Publicat 29 oct. 2026, 16:17 Actualizat 29 oct. 2026, 16:33

Spania a declarat trei zile de doliu național, începând de joi, 29 octombrie, după ce 69 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză, în apropierea localității Urda, din regiunea Castilia-La Mancha.

Distribuie articolul