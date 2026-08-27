Dosarul REALITATEA. Acțiuni în instanță și plângeri penale împotriva membrilor CNA. Avocatul Ioan Georgescu: „Au încălcat Constituția și trebuie să dea socoteală în Parlament”

Deciziile instanțelor de judecată confirmă că sancțiunile aplicate postului Realitatea Plus au fost abuzive. Unul dintre avocații postului REALITATEA PLUS, Ioan Georgescu, anunță măsuri fără precedent: acțiuni în răspundere civilă, plângeri penale pentru abuz în serviciu împotriva membrilor CNA care au votat sancțiunile nelegale și audieri urgente în Parlamentul României.
În urma proceselor câștigate în instanță de Realitatea Plus, care au dus la suspendarea deciziilor emise de Consiliul Național al Audiovizualului, echipa juridică trece la etapa următoare. Instanțele au reținut nelegalitatea vădită a actelor emise de CNA, motiv pentru care responsabilitatea nu va mai fi purtată doar de instituție, ci și de funcționarii publici care au votat aceste măsuri.
Plângeri penale pentru abuz în serviciu și acțiuni civile împotriva membrilor CNA
Suspendarea actelor administrative arată că deciziile CNA au fost disproporționate și vădit nelegale, fără a fi nevoie de investigații complexe pentru a se constata abuzul.
„Vom formula acțiuni în răspundere civilă, întemeiate pe Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, împotriva membrilor CNA care au votat aceste sancțiuni abuzive și nelegale, dar și acțiuni penale pentru abuz în serviciu. Funcționarul public are obligația de a-și desfășura activitatea cu respectarea legii și a Constituției”, a declarat avocatul Ioan Georgescu.
Încălcarea Articolului 30 din Constituție: Cenzura este interzisă
Reprezentantul legal al televiziunii a subliniat că acțiunile reglementatorului din audiovizual au depășit cadrul legal și au vizat în mod direct reducerea la tăcere a unui post de televiziune incomod.
„În cazul nostru este evident că încercarea lor a fost de a cenzura libertatea de exprimare a postului. Ori cenzura este interzisă prin articolul 30 din Constituția României. Au încălcat însăși legea fundamentală a țării”, a adăugat avocatul Realitatea Plus.
Membrii CNA, chemați să dea socoteală în fața Parlamentului
Pe lângă demersurile din instanțele de judecată, avocatul Ioan Georgescu solicită intervenția directă a Parlamentului României — instituția care îi numește pe membrii Consiliului.
Acțiunile repetate ale acestora ridică semne grave de întrebare cu privire la probitatea și legalitatea funcționării CNA:
Audieri în comisiile de specialitate: Membrii care au votat sancțiunile nelegale trebuie să fie convocați în fața Senatului și a Camerei Deputaților pentru a da explicații.
Prejudiciu de imagine adus instituției: Comportamentul de cenzură afectează grav credibilitatea unei instituții publice a statului român.
Revocarea din funcție: Avocatul Ioan Georgescu susține că consecința firească a acestor abuzuri repetate confirmate de Înalta Curte trebuie să fie schimbarea din funcție a membrilor responsabili.