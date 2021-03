Unirea Slobozia s-a impus în fața celor de la Rapid, scor 2-1, în runda a 19 a din Liga 1.

Slobozia a deschis scorul încă din minutul 19, prin Toma, care a executat perfect un penalty. Giuleștenii au egalat în partea secundă, în minutul 54, prin Hlistei.Scorul final l-a stabilit Diarra în minutul 73.

Voicu (Rapid) a fost eliminat, în minutul 85, pentru proteste.

”Pentru mine orice meci este important, mai ales că am intrat în acest sfârșit de campionat cu prea puține puncte. Noi cred că am fost echipa cea mai dezavantajată de retragerea celor de la Turris. Orice punct contează și sincer, la un moment, m-aș fi obișnuit și cu un punct, contra unei echipe foarte mature. Până la urmă sunt fericit că am analizat foarte bine, am analizat jocul foarte bine și peste toate acestea, jucătorii au avut inimă astăzi și felicitări lor.

E doar un meci, am câștigat meciul de acasă, dar trebuie să acumulăm în continuare puncte pentru a atinge obiectivul. Situația noastră nu e bună, dar să ne gândim ce s-ar fi putut întâmpla fără cele trei puncte. Adică e o situație la care noi lucrăm, sperăm să legăm jocurile, rezultatele bune și apoi vom ieși din această zonă.

Noi sărbătorim cu apă, pentru că de mâine ne apucăm de treabă, pentru meciul de sâmbătă, un meci care este extrem de important”, a declarant Adrian Mihalcea după meci.

După acest rezultat Unirea Slobozia a urcat de pe locul 17 pe 15, cu 19 puncte, la egalitate cu CSM Reşiţa, de pe locul 14 şi cu ACS Comuna Recea de pe locul 13.

Lider este ASU Poli Timişoara, cu 32 de puncte, echipă urmată de FC U Craiova 1948, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanţa şi Dunărea Călăraşi, toate cu câte 31 de puncte. U Cluj ocupă locul 6, ultimul de play-off, cu 29 de puncte.

