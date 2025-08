De la 1 august 2025, toate pachetele de țigări vândute în România s-au scumpit cu 1 leu, după creșterea TVA de la 19 la 21% și majorarea accizelor cu 10%. Mărcile populare precum Kent, Pall Mall, Winston, Marlboro sau Vogue costă acum aproape 30 de lei, adică echivalentul a 6 euro.

România ajunge astfel la media europeană de preț, unde un pachet de țigări costă, în medie, 6,21 euro. Aproape 80% din această sumă reprezintă taxe. Statul român încasează la fiecare pachet vândut o proporție covârșitoare din bani, prin accize și TVA. Dintr-un pachet de 30 de lei, doar 6 lei reprezintă prețul net, restul merg direct la bugetul de stat.

Piața tutunului din România este evaluată la peste 5 miliarde de euro anual. Fiscul mizează pe veniturile din acest sector, motiv pentru care taxele impuse sunt printre cele mai mari din economie.

În Europa, Irlanda are cele mai mari accize – aproape 10 euro pe pachet. Olanda și Franța urmează cu peste 7 euro taxe per pachet. La polul opus, Bulgaria și Polonia aplică cele mai mici accize: sub 2,5 euro.

România se situează la mijlocul clasamentului, însă avansul fiscal de la 1 august împinge țigările spre pragul psihologic de 30 de lei. Comparativ cu acum un an, prețul unui pachet a crescut cu peste 15%. Iar alte scumpiri ar putea urma, dacă vor crește din nou accizele în cadrul PNRR sau în noile jaloane fiscale impuse de Guvern.

