Unirea Slobozia doar egal cu Petrolul. Ocazii uriașe ratate
Unirea Slobozia doar egal cu Petrolul. Ocazii uriașe ratate
Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii a 2-a.
Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii a 2-a.
Petrolul a reușit să deschidă scorul încă din startul partidei, în minutul 10, prin căpitanul Pol Roige.
Unirea a reușit să restabilească egalitatea imediat după reluarea partidei după o lovitură de cap a lui Gabriel Lazăr în minutul 53.
În partea secundă a meciului, mai periculoasă a fost Slobozia care a ratat ocazii prin Bogdan Danciu. Cea mai mare ocazie a meciului a fost a Unirii Slobozia, consemnată în minutul 84, atunci când același Bogdan Danciu a șutat cu stângul în bară.
În etapa următoare Unirea va întâlni în deplasare, vineri, 30 aprilie pe Aeostar Bacău.
Sursa: Realitatea de Ialomita
Citește și:
- 10:10 - Baschet. România a învins Portugalia, în preliminariile Cupei Mondiale
- 08:49 - Rapid a învins Unirea Slobozia cu 2-1 și e sigură că termină sezonul regulat pe locul 2
- 08:01 - Inutila victorie! Campioana FCSB a învins UTA, în deplasare, cu 4-2, dar va juca în play-out
- 15:38 - S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News