Unirea Slobozia doar egal cu Petrolul. Ocazii uriașe ratate

Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii a 2-a.

Petrolul a reușit să deschidă scorul încă din startul partidei, în minutul 10, prin căpitanul Pol Roige.

Unirea a reușit să restabilească egalitatea imediat după reluarea partidei după o lovitură de cap a lui Gabriel Lazăr în minutul 53.

În partea secundă a meciului, mai periculoasă a fost Slobozia care a ratat ocazii prin Bogdan Danciu. Cea mai mare ocazie a meciului a fost a Unirii Slobozia, consemnată în minutul 84, atunci când același Bogdan Danciu a șutat cu stângul în bară.

În etapa următoare Unirea va întâlni în deplasare, vineri, 30 aprilie pe Aeostar Bacău.

Sursa: Realitatea de Ialomita