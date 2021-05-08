Unirea Slobozia a evitat retrogradarea directă

Unirea Slobozia a învins CSM Reșița cu 1-0 și a trimis-o în divizia a treia, în ultima etapa a play-out-ului Ligii 2. Misiunea echipei din Slobozia nu a fost însă îndeplinită în totalitate, pentru că trebuie să joace barajul de menținere cu Fotbal Comuna Recea.

Singurului gol al meciului a fost marcat în minutul 47 de Ionuț Dinu.

”Ca antrenor nu am trăit asemenea emoții, ca jucător am trăit, dar câștigând cupe și luptând pentru campionat. Da, sunt fericit că am reușit să ne îndeplinim primul obiectiv și acum ne putem concentra pe cele două meciuri de baraj. Meciul acesta a fost pe viață și pe moarte. Îi felicit pe băieți pentru efortul depus.

Avem mari probleme de lot, trebuie să recunosc, băieții au fost storși psihic mai mult decât fizic, dar eu zic că ne vom prezenta foarte bine la cele două meciuri de baraj. Avem câțiva accidentați, sperăm să recuperăm câțiva. E provocator, să zic așa, pentru că trebuie să găsim cele mai bune variante. Cel care a intrat, cu o mână în ghips aproape, a marcat golul care ne menține în lupta pentru atingerea obiectivului”, a declarat Adrian Mihalcea la finalul partidei.



Sursa: Realitatea de Ialomita