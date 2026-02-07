Sorana Cîrstea câștigă Transylvania Open 2026

Sportiva s-a impus în două seturi în fața Emmei Răducanu

Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open, după un meci fără emoții în fața Emmei Răducanu, în două seturi, scor 6 – 0, 6 – 2.

După această victorie, Sorana urcă cinci locuri în clasamentul WTA și ajunge pe poziția 31. De asemenea, Emma Răducanu face și ea un salt de cinci locuri și urcă pe locul 25.

Pentru Sorana Cîrstea urmează turneul de la Doha, de săptămâna viitoare, urmat de Dubai, apoi o pauză pțnă la Indian Wells.

Sorana Cîrstea este prima jucătoare din România care câștigă Transylvania Open, după ce Simona Halep, Ana Bogdan și Gabriela Ruse nu au reușit să se impună în finalele jucate la Cluj.

Succesul de la Transylvania Open reprezintă al patrulea titlu cucerit de româncă la simplu, în circuitul WTA. Ea s-a mai impus până acum la Tashkent (2008), Istanbul (2021) şi Cleveland (2025).

Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) a fost plină de emoții când a primit trofeul Transylvania Open de la Simona Halep.

„Vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu, a fost un vis pentru mine să trăiesc acest moment. Apoi voi începe cu dumneavoastră (n.r. publicul), mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții, suportul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână.

Ați fost absolut minunați, am spus și ieri că joc tenis de la 4 ani, sunt jucătoare profesionsită de 20 de ani, dar o asemenea săptămână n-am trăit niciodată. Vă mulțumesc pentru toate emoțiile și susținerea pe care mi-ați oferit-o, vor rămâne cu mine restul vieții”, și-a început discursul Sorana Cîrstea, la Pro Arena.

Ulterior, Sorana i s-a adresat adversarei din finală: „Emma, voi vorbi în română, știu că înțelegi. Felicitări pentru o săptămână minunată, ne bucurăm să te avem aici la Cluj și sper că vei reveni și vei câștiga trofeul într-o zi.

Vreau să îi mulțumesc echipei mele, fac o echipă extraordinară și sunt extrem de încântată să mă retrag alături de voi la final de acest an.

Am vrut să mă retrag cu o echipă 100% românească și vă mulțumesc pentru tot sprijinul și pentru ce faceți pentru mine. Vreau să îi mulțumesc fizioterapeutului meu Andrei, care suferă la fiecare meci.

De asemenea, familiei mele, părinților mei, care sunt azi aici. Vă mulțumesc că v-ați sacrificat viața ca eu să fiu astăzi aici, acest titlu este pentru voi!

La fel, îl am aici pe fratele meu, vreau să îi mulțumesc din inimă pentru tot suportul. Și prietenului meu, care a crezut mereu în mine, și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat.

Iar acum aș vrea să mulțumesc directorului de turneu pentru acest turneu extraordinar, este cel mai bun de 250 de puncte din lume și pentru noi româncele este o mândrie să avem o asemenea turneu.

Sunt peste 1000 de oameni care iau parte aici, copii de mingi, oameni care nu se văd, vreau să le mulțumesc tuturor pentru efort. Este un turneu care nu cred că mai există în circuit.

Vă mulțumesc pentru ce faceți pentru tenisul românesc. Sponsorilor, copiiilor de mingi, și voi care sunteți aici. Acesta este ultimul meu an din carieră, în 8 luni mă voi retrage, dar mă voi retrage un om fericit. Vă mulțumesc din suflet tuturor, sunteți minunați”.

Sportiva se află în ultima an din cariera de tenismenă.