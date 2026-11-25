Real Madrid, victorie spectaculoasă în Champions League! Arsenal și City, rezultate de egalitate
Kylian Mbappé / Facebook Real Madrid
Real Madrid a învins PSV cu 5-1 în Champions League, după o revenire spectaculoasă. Arsenal a remizat cu Borussia Dortmund, scor 1-1.
Real Madrid a obținut o victorie categorică în etapa a cincea a fazei ligii din UEFA Champions League. Formația madrilenă s-a impus cu 5-1 în fața celor de la PSV Eindhoven, după ce a fost condusă la pauză, și și-a păstrat parcursul perfect în competiția europeană. Într-un alt duel important al serii, Arsenal a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată pe teren propriu împotriva Borussiei Dortmund.
Partidele s-au disputat marți seară, 24 noiembrie, și au adus spectacol, goluri spectaculoase și rezultate importante în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.
Real Madrid – PSV 5-1. Revenire spectaculoasă pe Santiago Bernabéu
Real Madrid a demonstrat încă o dată capacitatea de a reveni în momentele dificile. Deși PSV Eindhoven a intrat în avantaj la pauză, după golul marcat de Ivan Perišić din penalty, în minutul 32, echipa spaniolă a avut o repriză secundă impresionantă.
Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 50, prin Federico Valverde, care a finalizat o acțiune ofensivă construită de madrileni.
Zece minute mai târziu, Jude Bellingham a adus-o pe Real Madrid în avantaj cu un gol spectaculos, unul dintre cele mai frumoase reușite ale serii din Champions League.
Kylian Mbappé a majorat diferența în minutul 64, după o pasă oferită de Arda Güler, iar atacantul francez a reușit dubla în minutul 84, ducând scorul la 4-1.
Vinícius Júnior a stabilit rezultatul final, 5-1, în minutul 87, după o acțiune rapidă la care a contribuit decisiv Jude Bellingham.
Astfel, Real Madrid a înscris de cinci ori în repriza secundă și a obținut toate cele trei puncte.
Kylian Mbappé și Jude Bellingham, oamenii serii pentru Real Madrid
Kylian Mbappé a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai formației spaniole, reușind două goluri în partida cu PSV.
Francezul a ajuns astfel la o nouă performanță importantă în actuala ediție a Ligii Campionilor, continuând seria evoluțiilor sale ofensive.
La rândul său, Jude Bellingham a schimbat dinamica partidei după intrarea pe teren la pauză. Englezul a marcat un gol spectaculos și a oferit pasa decisivă pentru reușita lui Vinícius Júnior.
Real Madrid a ajuns la cinci victorii din tot atâtea partide disputate în faza ligii și a acumulat 15 puncte, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului.
Arsenal – Borussia Dortmund 1-1. Londonezii au pierdut puncte pe teren propriu
Arsenal nu a reușit să obțină victoria în fața Borussiei Dortmund, deși a început partida foarte bine.
Formația londoneză a deschis scorul în minutul 10, prin Viktor Gyökeres, atacantul suedez reușind o execuție spectaculoasă.
Gazdele au încercat să-și majoreze avantajul, însă Borussia Dortmund a revenit în joc după pauză.
În minutul 55, Maximilian Beier a restabilit egalitatea, după o acțiune ofensivă în care a primit mingea de la Joane Gadou.
Arsenal a continuat să caute golul victoriei, însă defensiva formației germane a rezistat până la final. Partida s-a încheiat 1-1, iar cele două echipe au împărțit punctele.
Chiar și după acest rezultat, Arsenal își păstrează un parcurs fără înfrângere în actuala ediție a Ligii Campionilor, cu trei victorii și două remize.
Rezultatele serii în Champions League
Marți, 24 noiembrie 2026, s-au disputat mai multe partide importante din etapa a cincea a fazei ligii. Printre rezultatele înregistrate se numără:
Real Madrid – PSV Eindhoven 5-1
Arsenal – Borussia Dortmund 1-1
Manchester City – Napoli 2-2
Galatasaray – Aston Villa 1-0
Como – AEK Atena 1-0
Feyenoord – FC Porto 0-1
RB Leipzig – Lens 3-1
Bodo/Glimt – LASK 1-0
Slovan Bratislava – Real Betis 0-2
Una dintre surprizele serii a fost remiza dintre Manchester City și Napoli, scor 2-2. Campioana Angliei a fost nevoită să revină de două ori pe tabelă, iar Rayan Cherki a stabilit rezultatul final în minutul 86.
De asemenea, Galatasaray a obținut o victorie importantă în fața lui Aston Villa, scor 1-0, în timp ce FC Porto s-a impus la limită pe terenul lui Feyenoord.
Real Madrid continuă cursa pentru calificare, Arsenal rămâne neînvinsă
După cinci etape disputate în faza ligii din Champions League, Real Madrid are maximum de puncte și se află în fruntea clasamentului, cu 15 puncte.
De cealaltă parte, Arsenal continuă să fie una dintre echipele fără înfrângere în competiție, însă remiza cu Borussia Dortmund reprezintă o oportunitate ratată de a obține încă trei puncte.
Etapa a cincea continuă cu alte confruntări importante, în care echipele europene încearcă să-și consolideze pozițiile în clasament și să-și asigure calificarea în fazele următoare ale competiției.
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News