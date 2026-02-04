Mircea Lucescu, sub supraveghere medicală după operație. Ar putea pleca în Belgia pentru investigații suplimentare

Ar putea pleca în Belgia pentru investigații suplimentare

Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, se află în continuare sub supraveghere medicală, după ce a fost supus recent unei intervenții chirurgicale la Spitalul Universitar de Urgență București.

Antrenorul a fost operat pentru o infecție subcutanată și urmează în prezent un tratament cu antibiotice, fiind monitorizat de o echipă medicală complexă, care include și specialiști cardiologi. Medicii îi cunosc bine istoricul medical, acesta fiind internat și în urmă cu câteva săptămâni, din cauza unei gripe.

Deși miercuri i-a asigurat pe suporteri că starea sa este bună și nu există motive de îngrijorare, surse din lumea fotbalului susțin că Mircea Lucescu ar intenționa să plece în Belgia după externare, pentru investigații medicale amănunțite.

„Stați liniștiți, sunt bine și nu sunt motive de îngrijorare. Este doar un tratament pe care trebuie să-l urmez sub observație”, a transmis selecționerul prin intermediul Federației Române de Fotbal.

În contextul în care starea de sănătate a lui Lucescu rămâne sub monitorizare, Federația Română de Fotbal ia în calcul și un plan de rezervă, în eventualitatea în care acesta nu va putea fi pe bancă la meciurile decisive din primăvară.

România urmează să dispute, în luna martie, barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, în fața Turciei, iar conducerea FRF analizează opțiunea numirii unui selecționer interimar, dacă situația medicală va impune acest lucru.