Max Verstappen a vorbit despre plecarea din Formula 1

Sursă: realitatea.net

Cvadruplul campion mondial de Formula 1, Max Verstappen (Red Bull), a afirmat joi, pe fondul zvonurilor apărute în urma nemulțumirii sale publice față de noile reglementări ale competiției, că nu intenționează să plece din ”Marele Circ”.

El speră că negocierile cu organizația și cu Federația Internațională de Automobilism vor duce la îmbunătățiri, scrie Realitatea Sportivă.

”Sincer, nu vreau să plec. Dar sper, de asemenea, că situația se va îmbunătăți. Am vorbit cu Formula 1 și cu FIA și cred că lucrăm la ceva care, sperăm, va îmbunătăți lucrurile”, a declarat pilotul olandez cu ocazia unei conferințe de presă înaintea Marelui Premiu al Chinei, care va avea loc în acest weekend pe circuitul de la Shanghai.

”Explorăm câteva opțiuni. Sper că nu va fi la fel în anii următori. Am speranța că anul viitor vom vedea o îmbunătățire semnificativă”, a adăugat el.

Conform presei de specialitate, criticile lui Verstappen la adresa regulamentului din acest sezon, care acordă o importanță egală motorului electric și motorului cu ardere internă, au stârnit zvonuri despre viitorul vicecampionului mondial en titre, care are contract până în 2028 cu Red Bull.

Verstappen a făcut referire la sentimentele sale ”amestecate”: ”Nu-mi place să conduc mașina, dar îmi place să lucrez cu toți cei din echipă și, de asemenea, cu echipa care se ocupă de motoare”.

”Aș vrea să mă distrez mai mult” în Formula 1, a deplâns ”Mad Max”, care, cu toate acestea, a vorbit despre ”distracții pozitive”, cum ar fi propria echipă de automobilism și anunțata sa participare la Cursa de 24 de ore de la Nurburgring.

”Sper ca în anii următori să pot participa la Cursa de 24 de ore de la Spa și, sperăm, la Le Mans”, a precizat el.