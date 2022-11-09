Lotul României pentru meciurile amicale cu Slovenia şi R. Moldova. 26 de jucători au fost convocaţi

În această lună, naţionala României dispută două jocuri de pregătire, ultimele înaintea debutului de anul viitor în preliminariile EURO 2024. Selecţionerul Edward Iordănescu a anunţat lotul pe care va miza la aceste două jocuri, informează frf.ro.

Dintre cei 26 de jucători convocaţi, 6 sunt eligibili şi pentru naţionala Under 21, iar 8 se află în faţa unui potenţial debut la prima reprezentativă.

De altfel, media de vârstă a tricolorilor care vor intra de la finalul săptămânii în cantonament este una scăzută, 24,3 ani.

“Aşa cum am spus la finalul acţiunii din luna septembrie, îmi doresc să avem continuitate la Echipa Naţională, atât din punct de vedere al strategiei şi al filosofiei de joc, cât şi în ceea ce priveşte selecţia, în vederea formării unui lot omogen şi a unui grup unit. Aşadar, pentru aceste două meciuri, pe lista mea s-au aflat şi alţi jucători din străinătate. Totuşi, nefiind perioadă FIFA, au existat cluburi din străinătate care nu au dorit, din diverse motive, să lase fotbaliştii la lot, trecând peste dorinţa acestora. În aceste condiţii, am fost nevoit să schimb strategia şi atunci am apelat şi la unii jucători de perspectivă, care noi credem că într-un timp scurt ar putea reprezenta soluţii pentru prima reprezentativă”, a declarat selecţionerul Edward Iordănescu.

Lotul convocat pentru meciurile cu Slovenia şi Moldova este următorul:

PORTARI: Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 0/0), Mihai Popa (FC Voluntari, 0/0)

FUNDAŞI: Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Alexandru Pantea (FCSB, 0/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 16/0), Ionuţ Nedelcearu (Palermo | Italia, 23/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 13/0), Radu Drăguşin (Genoa | Italia, 1/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2), Raul Opruţ (Hermannstadt, 0/0)

MIJLOCAŞI: Darius Olaru (FCSB, 7/0), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 7/0), Tudor Băluţă (Farul Constanţa, 8/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 43/2), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 26/3), Andrei Cordea (FCSB, 4/0), Olimpiu Moruţan (Pisa | Italia, 3/0), Antonio Sefer (FC Rapid 1923, 0/0), Denis Drăguş (Standard Liege | Belgia, 3/0), Claudiu Petrila (CFR Cluj, 0/0)

ATACANŢI: George Puşcaş (Genoa | Italia, 32/10), Denis Alibec (Farul Constanţa, 27/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 15/2).

Sursa: Adevarul Zilei