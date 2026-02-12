Liga Națiunilor 2026/2027: România, grupă extrem de dificilă cu Polonia, Suedia și Bosnia

Liga Națiunilor 2026/2027: România, grupă extrem de dificilă

Naționala României și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor 2026/2027, în urma tragerii la sorți desfășurate la Bruxelles, în Belgia, la Palais 3 Expo Hall. „Tricolorii” vor evolua în Grupa B4, una dintre cele mai dificile ale competiției, alături de Polonia, Suedia și Bosnia și Herțegovina.

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu a fost repartizată în urna a treia valorică, ceea ce a făcut ca România să aibă parte de o misiune complicată în lupta pentru promovare.

Unul dintre adversarii cunoscuți ai „tricolorilor” este Bosnia și Herțegovina, echipă întâlnită recent în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. În acele confruntări, România a fost învinsă în ambele meciuri, scor 0-1 și 1-3, rezultate care ridică semne de întrebare înaintea noii campanii.

Grupa B4 este considerată de specialiști drept una dintre „grupele morții” din Liga B, având în vedere valoarea și experiența internațională a adversarilor. Polonia și Suedia sunt echipe cu tradiție la turneele finale, iar Bosnia rămâne un adversar incomod.

Componența grupelor din Liga B, sezonul 2026/2027:

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia și Herțegovina, România, Suedia

România va disputa câte șase partide în această grupă, tur-retur cu fiecare adversar, iar obiectivul va fi evitarea retrogradării și, în măsura posibilităților, lupta pentru promovarea în Liga A.