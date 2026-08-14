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Fotbal: Naționala de nevăzători a României, la Campionatul European

Naționala de nevăzători a României

Naționala de nevăzători a României

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 13:34
Actualizat14 aug. 2026, 13:35
Sursărealitatea.net

Turneul aliniază la start 8 echipe, printre care se numără și cea a României.

Campionatul European de Fotbal pentru Nevăzători se va desfășura, în perioada 17-23, la Strasbourg.

Turneul aliniază la start 8 echipe, printre care se numără și cea a României.

Tricolorii vor face parte din Grupa B, alături de italieni, turci și spanioli.

Partidele din faza grupelor au loc pe 17, 18 și 19 august, în timp ce fazele eliminatorii se dispută pe 21, 22 și 23 august.

Cele mai bune două echipe din faza grupelor se califică în semifinalele competiției, precizează Federația Română de Fotbal.

La precedenta ediție a Campionatului European, la care au participat 10 echipe, naționala României s-a clasat pe locul 8.

Lotul României este alcătuit din jucătorii Alexandru Cucu (căpitan), Krisztian Kovacs, Ovidiu Cucu, Luca Negreț, Emanuel Burulea, Cornel Cojocaru, Mihai Pascu, Alexandru Teleki și portarii Cristian Sisilică și Alexandru Radu. Antrenorul principal al selecționatei este Vlad Jidanu.

Meciurile de la Campionatul European vor putea fi urmărite LIVE pe pagina de YouTube IBSA Blind Euro 2026.

Grupa A

  • Franța

  • Anglia

  • Grecia

  • Germania

Grupa B

  • România

  • Italia

  • Turcia

  • Spania

Programul meciurilor

Luni, 17 august

  • 14:30 | Grecia – Germania

  • 17:00 | Franța – Anglia

  • 19:30 | Turcia – Spania

  • 22:00 | România – Italia

Marți, 18 august

  • 14:30 | Germania – Anglia

  • 17:00 | Franța – Grecia

  • 19:30 | Spania – Italia

  • 22:00 | România – Turcia

Miercuri, 19 august

  • 14:30 | Anglia – Grecia

  • 17:00 | Germania – Franța

  • 19:30 | Italia – Turcia

  • 22:00 | Spania – România

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