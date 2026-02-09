Fotbal: FRF a depus dosarul de candidatură pentru organizarea finalei Europa League 2028 sau 2029

Finala Europa League reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră

Federația Română de Fotbal a depus, luni, prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București, informează FRF pe site-ul său oficial.



Proiectul este susținut de Primăria Municipiului București și Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în realizarea acestei candidaturi.



Guvernul României și-a exprimat susținerea totală pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes public și de importanță națională, confirmând importanța strategică a organizării unei finale europene de asemenea calibru pentru sportul românesc și pentru imaginea internațională a țării.



La rândul său, Primăria Capitalei apreciază beneficiile majore pe care găzduirea finalei UEFA Europa League le-ar aduce orașului București și își reafirmă angajamentul de a susține modernizarea infrastructurii. Upgrade-urile necesare sunt în deplină concordanță cu planurile administrației locale de modernizare a Arenei Naționale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a facilităților sportive ale orașului.



Găzduirea finalei Europa League este privită de Federația Română de Fotbal ca un element declanșator pentru construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: fotbal - comunitate - business - sustenabilitate.



Finala Europa League reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră la nivel european, iar această candidatură subliniază determinarea FRF de a contribui activ la promovarea fotbalului de cel mai înalt nivel, atât în România, cât și pe scena internațională.



UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie.



Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.



Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formația Atletico Madrid câștigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în fața altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.

AGERPRES