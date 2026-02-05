Emma Răducanu, în semifinale la Transylvania Open după o victorie categorică. „A fost o experiență complet nouă”

Emma Răducanu, în semifinale la Transylvania Open

Emma Răducanu, locul 30 WTA și principala favorită a turneului, s-a calificat, joi, în semifinalele Transylvania Open de la Cluj-Napoca, competiție de categorie WTA 250.

Jucătoarea britanică a învins-o în sferturile de finală pe poloneza Maja Chwalinska, numărul 146 mondial, cu scorul de 6-0, 6-4, după un meci care a durat o oră și 11 minute.

În semifinale, Răducanu o va întâlni pe ucraineanca Oleksanda Oliynykova, locul 91 WTA, care a eliminat-o pe favorita numărul 4, Xinyu Wang, din China, scor 6-4, 6-4.

În celelalte meciuri din sferturile de finală, se întâlnesc Anastasia Potapova (58 WTA, cap de serie 5) cu Sorana Cîrstea (36 WTA, favorită 3), respectiv Yue Yuan (China, 130 WTA) cu Daria Snigur (Ucraina, 144 WTA).

Calificarea în semifinale le asigură jucătoarelor un premiu de 12.331 de dolari și 98 de puncte WTA, în timp ce sportivele eliminate în sferturi primesc câte 7.025 de dolari și 54 de puncte.

La finalul partidei, Emma Răducanu a vorbit despre una dintre cele mai spectaculoase reveniri din cariera sa, reușind să câștige un set după ce a fost condusă cu 0-5.

„Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, m-a ajutat să trec peste câteva momente dificile. Kaja a jucat foarte bine și m-a pus sub presiune încă de la început.

Am încercat să fiu agresivă și să-mi joc loviturile, chiar dacă nu au ieșit mereu. Nu cred că am mai revenit vreodată de la 0-5, așa că a fost o experiență complet nouă pentru mine”, a declarat Răducanu în interviul de pe teren.