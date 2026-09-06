Dinamo s-a impus în fața FCSB, într-un derby spectaculos

Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, FCSB, în etapa a opta din Superligă.
Karamoko a ratat prima ocazie a meciului de pe Arcul de Triumf, însă Târnovanu a fost la post în minutul 7, apoi portarul roș-albaștrilor l-a blocat pe Musi în careu, șase minute mai târziu. A intrat apoi în scenă Istvan Kovacs.
Dinamo a cerut penalti în minutul 22, la un duel între Korenica și Cîrjan, dar arbitrul nu a dat nimic, nici după verificarea VAR, pentru ca în minutul 31 Kovacs să îl elimine foarte ușor pe Andre Duarte, care l-ar fi pălmuit pe Mărginean.
Un minut mai târziu arbitrul a dat penalti pentru FCSB la un atac al lui Opruț la Boutoutaou, atac care s-a dovedit a fi la minge, iar Kovacs a revăzut faza la monitorul VAR și a anulat decizia.
Dinamo este lider detașat în Superliga după victoria cu FCSB, scor 2-1, însă antrenorul Nuno Campos nu a făcut mare sărbătoare din acest rezultat. Mai mult, portughezul a refuzat să vorbească despre titlu.
Imediat după înfrângerea suferită în derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a anunțat că antrenorul Marius Baciu a hotărât să renunțe la funcție.
La scurt timp, latifundiarul din Pipera s-a răzgândit și a precizat că tehnicianul mai primește o șansă, având ca obiectiv obținerea a minimum 4 puncte din partidele cu Petrolul și Universitatea Craiova.
Totuși, sursele GSP indică faptul că Adrian Mutu este în prezent principala opțiune pentru preluarea băncii tehnice.