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David Popovici participă la Campionatele Europene de natație de la Paris

David Popovici

David Popovici

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 10:02
Sursărealitatea.net

Românul a câștigat titlurile europene atât la 100, cât și la 200 de metri liber la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.

David Popovici începe marți aventura la Campionatele Europene de natație de la Paris, unde România participă cu cea mai numeroasă delegație din istoria sa la această competiție - 11 înotători.

Popovici intră în bazin mai întâi la 100 de metri liber. Seriile sunt programate în această dimineață, semifinalele în sesiunea de seară, iar finala va avea loc miercuri, 12 august, de la ora 19:30.

Românul vine la Paris după ce a câștigat titlurile europene atât la 100, cât și la 200 de metri liber la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024. Dacă își apără ambele titluri și în Franța, Popovici ar deveni primul înotător din istoria Campionatelor Europene cu trei duble consecutive în aceste două probe.

La 200 de metri liber, seriile și semifinalele sunt programate joi, iar finala vineri, 14 august, de la ora 19:30.

Popovici ar putea evolua și într-o probă de ștafetă, decizia urmând să fie luată în cadrul echipei României.

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