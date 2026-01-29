Ce crede Marius Șumudică despre șansele FCSB de a intra în play-off

Este posibil ca FCSB să nu intre în play-off

Marius Șumudică, antrenorul de la Al-Okhdood, i-a amintit patronului campioanei României de momentele în care râdea de el atunci când spunea că este posibil ca FCSB să nu intre în play-off în acest sezon, scenariu care, în viziunea sa, începe să prindă din ce în ce mai mult contur.

„Gigi râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus și Csikszereda. Râdea de mine în emisiune. Zicea că ce zice Șumudică nu se adeverește. Iată că s-a întors, de anul ăsta se cam adeverește cred că. Eu cred că îi va fi foarte greu FCSB-ului să prindă play-off-ul. A trecut și CFR-ul peste ei.

Trebuie să depășească U Cluj, Oțelul Galați, CFR-ul, care a trecut peste ei și care cred că acum vor câștiga acasă cu Metaloglobus și cu U Cluj. Dacă vor face 6 puncte, Pancu are și el șanse destul de mari la locul 6. Cred că Botoșaniul tremură, chiar vreau să îi felicit și pe cumnatul meu Bogdan Andone și pe Dani Coman pentru ceea ce fac la FC Argeș. Cred că FC Argeș va fi în primele 5”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.