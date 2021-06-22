Anunț oficial! Unde vor avea loc semifinalele și finala EURO 2020

Wembley sau Budapesta? Aceasta a fost întrebarea pe care toți fanii fotbalului și-au ridicat-o în ultima vreme.

Se pare că UEFA nu mai are în plan mutarea meciurilor de pe Wembley.Reprezentanții UEFA aveau de gând să mute ultimele meciuri din EURO 2020 la Budapesta. Forul european amenința guvernul Marii Britanii că va muta finala Euro-2020 la Budapesta dacă oficialii englezi mențin carantina pentru 2.500 de invitaţi ai UEFA.Regatului Unit i s-a cerut să facă o excepție în acest sens. Se credea inițial că Marea Britanie nu va fi de acord să facă o excepţie de la regulile privind carantina pentru fanii veniţi din străinătate.Premierul britanic Boris Johnson declarase recent că prioritatea sa este „sănătatea publică”, nu menţinerea semifinalelor şi finalei EURO 2020 pe Wembley."UEFA, Federaţia engleză de fotbal şi autorităţile din Anglia lucrează împreună cu succes pentru găzduirea semifinalelor şi finalei EURO 2020 pe Wembley şi nu există planuri pentru schimbarea locului de disputare a acestor jocuri", a precizat un purtător de cuvânt al UEFA într-un comunicat difuzat marţi redat de Reuters.Stadionul Wembley urmează să găzduiască semifinalele şi finala turneului european de pe 6, 7 și respectiv 11 iulie.Anglia trebuia să găzduiască și finala Ligii Campionilor, dar oficialii guvernamentali şi federaţia engleză nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la scutirea de carantină pentru sponsori, VIP şi reprezentanţi ai deţinătorilor de drepturi.Sursa: Adevarul Zilei