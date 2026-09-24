Xi Jinping, întâmpinat de Donald Trump cu fast la Washington. „Oaspetele dvs. este un dictator brutal”

Președintele american Donald Trump l-a întâmpinat personal pe omologul său chinez, Xi Jinping, la baza militară Andrews, în apropiere de Washington.
Vizita de stat include ceremonii oficiale și un dineu la Casa Albă, iar pe agenda discuțiilor se află comerțul, inteligența artificială, Taiwanul, Iranul și războiul din Ucraina.
Xi Jinping, întâmpinat pe aeroport
Trump și Prima Doamnă Melania Trump au mers la scara avionului pentru a-i întâmpina pe Xi Jinping și pe soția acestuia, Peng Liyuan. Ceremonia de la baza Andrews a inclus o gardă de onoare, intonarea imnurilor și un survol militar.
Președintele chinez a început astfel o vizită de stat de trei zile în Statele Unite. Gestul lui Trump este unul neobișnuit în protocolul american, președinții SUA întâmpinând rareori personal lideri străini la aeroport.
La Casa Albă a fost pregătită o ceremonie oficială de primire, urmată de un dineu de stat. Cele două administrații au anunțat și prelungirea armistițiului comercial dintre Washington și Beijing până în ianuarie 2027.
Critici din partea unui senator republican
Primirea fastuoasă a lui Xi Jinping a generat reacții critice pe scena politică americană. Senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, a spus că ar fi preferat ca administrația de la Washington să nu organizeze o primire atât de amplă.
Wicker a declarat că Trump trebuie să țină cont, în timpul discuțiilor, de politica Beijingului și de poziția Chinei față de Statele Unite și aliații săi. El l-a descris pe Xi drept un „dictator brutal”, „neales” și „opresiv”.
Criticile nu au venit doar din partea democraților. Mai mulți congresmeni republicani au cerut administrației Trump să abordeze în cadrul întâlnirii teme precum Taiwanul, relația Chinei cu Iranul și sprijinul acordat de Beijing unor state aflate în conflict cu Washingtonul.
Comerțul și inteligența artificială, printre temele principale
Discuțiile dintre Trump și Xi sunt așteptate să se concentreze în special pe relațiile comerciale dintre cele două țări. Washingtonul și Beijingul au convenit deja prelungirea temporară a armistițiului comercial, iar menținerea acestei înțelegeri este una dintre temele importante ale summitului.
Un alt subiect este dezvoltarea inteligenței artificiale. Statele Unite și China concurează pentru supremația tehnologică, iar oficialii celor două țări discută inclusiv despre riscurile asociate dezvoltării rapide a AI și despre posibilitatea unor mecanisme de comunicare în cazul unor incidente.
Pe agenda întâlnirii se află și Taiwanul, precum și situația din Iran. Washingtonul dorește, de asemenea, să discute cu Beijingul despre influența pe care China o poate exercita asupra Rusiei și Iranului.
Vizita lui Xi Jinping are loc într-un moment în care relațiile dintre cele două mari puteri rămân marcate de rivalitate economică, tehnologică și geopolitică, în pofida eforturilor recente de reducere a tensiunilor.