Vremea de joi, 10 septembrie: până la 35 de grade, dar apar și ploile cu descărcări electrice

Vremea se menține călduroasă joi, 10 septembrie, în mai multe regiuni din România, cu temperaturi care ajung până la 35 de grade. În același timp, în nord, vest și la munte sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Temperaturile vor crește în special în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului, unde maximele pot ajunge la 35 de grade.
Pe litoral, vremea va fi mai blândă, cu temperaturi de 24-26 de grade. În timpul nopții, minimele vor coborî până la 7 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile Banatului vor ajunge la 22 de grade.
Averse și furtuni în mai multe regiuni
Instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată în Maramureș, la munte și local în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei.
Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi, în general, de 1-5 litri pe metru pătrat, cu valori izolate de 6-10 litri pe metru pătrat.
Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, dar și local în zona montană, în Transilvania, Banat și Crișana. Rafalele pot ajunge la 40-50 km/h.
Cum va fi vremea în București
În Capitală, ziua de joi va fi frumoasă și călduroasă. Temperaturile maxime vor ajunge la 31-32 de grade, iar cerul va fi mai mult senin.
Noaptea, temperatura va coborî la 16-17 grade, iar în zonele de la marginea orașului poate ajunge la aproximativ 14 grade.
Vreme schimbătoare la munte și pe litoral
Pe litoral, turiștii vor avea parte de vreme predominant frumoasă, cu 24-26 de grade și apă a mării de 20-22 de grade. Vântul poate avea unele intensificări, cu rafale de până la 45 km/h.
La munte, vremea va fi mai instabilă. Sunt așteptate averse și descărcări electrice, iar vântul poate ajunge la 40-50 km/h.