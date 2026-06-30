Venezuelenii afectați de cutremure acuză guvernul de reacție întârziată: „Operațiunea de salvare a început foarte târziu”

Publicat 30 iun. 2026, 10:56 Sursă realitatea.net

Oamenii din Venezuela, afectați de cutremurele produse săptămâna trecută, acuză guvernul de neglijență și spun că intervențiile pentru salvarea persoanelor prinse sub dărâmături au început mult prea târziu. În urma seismelor, au fost înregistrate peste 1.700 de decese, iar bilanțul ar putea continua să crească.

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