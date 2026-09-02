UE și NATO îi transmit un avertisment dur Rusiei după atacul de la Leipzig. „Presiunea va crește”

Uniunea Europeană și NATO își înăspresc poziția față de Rusia după tentativa de atac cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle din Germania.
Ursula von der Leyen și Mark Rutte au transmis miercuri, 2 septembrie, că presiunea asupra Moscovei va continua și chiar va crește, iar Europa își va consolida capacitatea de a răspunde rapid la astfel de amenințări.
Von der Leyen: Europa va răspunde mai rapid
Președinta Comisiei Europene a declarat că incidentul de la Leipzig reprezintă o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene și a legat direct evenimentul de Rusia.
Ursula von der Leyen a avertizat că Europa se confruntă cu tot mai multe incursiuni în spațiul aerian, atacuri cu drone și acțiuni asupra infrastructurii critice.
În acest context, șefa Comisiei Europene a cerut un răspuns european mai rapid și mai eficient și a subliniat necesitatea protejării infrastructurilor esențiale pentru populație.
UE promite sprijin statelor atacate
Bruxelles-ul transmite că orice stat membru vizat de acțiuni rusești va beneficia de sprijin european.
Von der Leyen a anunțat și că UE analizează o nouă solicitare de finanțare pentru Ucraina, în valoare de câteva miliarde de euro. Banii ar urma să contribuie inclusiv la consolidarea apărării aeriene ucrainene, prin sisteme precum Patriot PAC-3.
În paralel, Comisia Europeană vrea un sistem de alertă mai rapid și mai bine integrat la nivelul întregului continent, astfel încât amenințările aeriene să poată fi detectate și interceptate mai repede.
Mark Rutte: Rusia devine tot mai agresivă
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut că numărul dronelor și rachetelor care pătrund în spațiul aerian de-a lungul flancului estic este în creștere.
Potrivit acestuia, Rusia își intensifică și acțiunile îndreptate împotriva teritoriului european, inclusiv prin incendii suspecte în fabrici care produc echipamente destinate Ucrainei și prin operațiuni de tip hibrid.
Rutte a transmis că NATO își consolidează capacitatea de apărare și că statele membre trebuie să coopereze mai strâns, inclusiv prin extinderea producției industriei de apărare.
Atacul de la Leipzig a ridicat nivelul de alertă
Incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle a amplificat îngrijorările europene privind operațiunile hibride atribuite Moscovei.
Autoritățile germane au acuzat Rusia că s-ar afla în spatele tentativei de atac cu o dronă încărcată cu explozibil, iar Moscova respinge acuzațiile. NATO și UE și-au exprimat solidaritatea cu Germania și susțin consolidarea măsurilor de protecție împotriva unor astfel de acțiuni.
Europa pregătește noi măsuri împotriva Moscovei
Ursula von der Leyen și Mark Rutte au transmis că incidentul nu va determina Europa să renunțe la sprijinul pentru Ucraina.
Dimpotrivă, mesajul transmis Moscovei este că statele europene vor să-și accelereze cooperarea în domeniul apărării și să răspundă mai ferm acțiunilor pe care le consideră amenințări la adresa securității continentului.
UE discută în paralel noi sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce NATO insistă asupra întăririi apărării pe flancul estic și asupra capacității de reacție la atacuri cu drone și rachete.