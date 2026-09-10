Tensiuni în NATO: Washingtonul le cere aliaților să renunțe la Curtea Penală Internațională

Administrația Trump le-ar fi cerut aliaților din NATO să sprijine campania Statelor Unite împotriva Curții Penale Internaționale și să ia în calcul retragerea din Statutul de la Roma.
Presiunile ar fi fost transmise în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor NATO, iar reprezentantul american ar fi avertizat că Washingtonul va urmări atent poziția fiecărui aliat.
SUA cer retragerea din Statutul de la Roma
Potrivit unor diplomați NATO, reprezentantul american Matthew Whitaker le-ar fi cerut aliaților să contribuie la slăbirea și desființarea treptată a Curții Penale Internaționale.
Solicitarea ar fi fost formulată în timpul unei reuniuni desfășurate la Bruxelles, în luna iulie. Statelor membre li s-ar fi cerut inclusiv să analizeze posibilitatea retragerii din Statutul de la Roma, documentul fondator al Curții.
În cadrul întâlnirii, Whitaker ar fi transmis un mesaj direct aliaților: „Vom urmări îndeaproape cine este alături de America”.
Într-un document transmis ulterior delegațiilor NATO, administrația americană ar fi cerut statelor să condamne public ceea ce Washingtonul consideră a fi depășirea atribuțiilor de către Curte și să înceteze sprijinul material acordat acesteia.
Franța și Olanda resping presiunile
Inițiativa americană a întâmpinat opoziție din partea unor aliați europeni. Franța și Olanda și-au reafirmat sprijinul pentru Curtea Penală Internațională și au respins ideea retragerii din sistemul de justiție internațională.
Cu excepția Statelor Unite și Turciei, toate celelalte state membre NATO sunt parte la Statutul de la Roma. NATO, ca organizație, nu este însă parte a tratatului.
Washingtonul și-a intensificat în ultimele luni campania împotriva Curții. Administrația Trump consideră că aceasta reprezintă o amenințare la adresa suveranității americane, în special prin posibilitatea ca oficiali sau militari americani să ajungă în atenția procurorilor internaționali.
O nouă sursă de tensiune în Alianță
Presiunile asupra aliaților apar într-o perioadă în care relațiile dintre SUA și mai multe state europene sunt deja tensionate.
Administrația Trump a impus sancțiuni unor oficiali ai Curții Penale Internaționale și a criticat în mod repetat instituția, pe care o acuză că își depășește competențele.
Pentru statele europene care susțin CPI, retragerea din Statutul de la Roma ar reprezenta o schimbare majoră de politică externă și juridică. În același timp, solicitările Washingtonului pun o nouă presiune asupra unității NATO, într-un moment în care aliații încearcă să mențină o poziție comună în problemele de securitate și apărare.