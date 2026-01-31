Scandal la Budapesta după declarațiile unui ministru: sute de oameni au ieșit în stradă în apărarea comunității rome

Scandal la Budapesta după declarațiile unui ministru

Sute de persoane au protestat spontan sâmbătă seara în centrul Budapestei, după ce un ministru din cabinetul premierului Viktor Orbán a făcut declarații considerate jignitoare la adresa comunității rome, în plină campanie electorală.

Participanții la manifestație s-au adunat pe fundal de muzică tradițională romă și au cerut demisia ministrului Transporturilor, János Lázár, ca reacție la afirmațiile potrivit cărora romii ar trebui, în opinia sa, „să curețe toaletele murdare din trenuri”, potrivit agenției France Presse.

Declarațiile au provocat un val de indignare, mai ales în contextul alegerilor din 12 aprilie, în care sondajele independente indică un avans al opoziției în fața partidului de guvernământ condus de Viktor Orbán, aflat la putere de aproape 16 ani.

La începutul protestului, numărul participanților era relativ redus, iar manifestația s-a desfășurat pe vreme rece și ploioasă, în apropierea Parlamentului Ungariei.

Unul dintre protestatari, Gusztáv Lakatos, muncitor în construcții în vârstă de 38 de ani, a declarat pentru AFP că astfel de afirmații sunt motivate politic. Potrivit acestuia, comunitatea romă este invocată pozitiv doar atunci când este convenabil, iar în rest este stigmatizată.

„Când au nevoie de noi, suntem romii buni pe care îi dau drept exemplu. Când nu, devenim romi criminali”, a spus Lakatos, adăugând că declarațiile ministrului „au depășit orice limită”.