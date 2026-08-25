Advertising
Social· 1 min citire
Șapte suspecți reținuți în dosar de trafic de droguri. Stupefiante de peste 25 de milioane de euro, ascunse în TIR-uri
FOTO: Arhivă
Gruparea transporta tone de cocaină și canabis din Spania pentru traficanți din Albania
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:12Acordul vecinilor devine obligatoriu în mai multe situații de la 25 august. Ce aduce noul Cod al construcțiilor
- 08:09RO-Alert în nordul județului Tulcea, marți dimineață. Locuitorii, avertizați să se adăpostească din cauza riscului căderii unor obiecte
- 21:35Rusia amenință după noul ajutor britanic pentru Ucraina. Kremlinul: „Împiedică procesul de pace”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Ialomita și pe Google News