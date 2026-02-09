Pensiile speciale ale Guvernului Bolojan, sub lupă: doar trei zile până la decizia CCR

Urmează o săptămână decisivă pentru Guvernul Bolojan! Au mai rămas doar trei zile până când magistrații de la Curtea Constituțională se reunesc din nou, după mai multe amânări, în încercarea de a decide dacă reforma pensiilor speciale făcută de Bolojan respectă sau nu Constituția. Totul, după ce premierul a făcut presiuni fără precedent, iar magistratul numit de Nicușor Dan a făcut presiuni în Justiție ca să rămână în funcție.

Urmează o săptămână decisivă pentru Guvernul Bolojan! Au mai rămas doar trei zile până când magistrații de la Curtea Constituțională se reunesc din nou, după mai multe amânări, în încercarea de a decide dacă reforma pensiilor speciale făcută de Bolojan respectă sau nu Constituția. Totul, după ce premierul a făcut presiuni fără precedent, iar magistratul numit de Nicușor Dan a făcut presiuni în Justiție ca să rămână în funcție.

Situația privind reforma aflată în analiză la Curtea Constituțională intră într-o etapă decisivă, după ce premierul Ilie Bolojan le-a transmis judecătorilor constituționali că o eventuală declarare a neconstituționalității ar putea duce la pierderea a 231 de milioane de euro din PNRR. Data de 11 februarie este și termenul la care Comisia Europeană decide dacă România a îndeplinit jalonul aferent, astfel că verdictul Curții este esențial.

În aceeași zi este așteptată și o hotărâre a Curții de Apel București privind o posibilă suspendare a magistratului Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Dragoș a afirmat că nu se așteaptă să fie suspendat și a recunoscut că s-a consultat cu șeful statului în legătură cu acest proces pentru că, spunea acesta, se apără în același dosar cu președintele României.

Dacă cei de la Curtea de Apel București vor decide să îl suspende pe magistrat, atunci asta ar putea duce la o nouă amânare a deciziei de la Curtea Constituțională, care ar rămâne fără un judecător din complet și, evident, la pierderea banilor europeni. În plus, asta l-ar putea determina pe președintele Nicușor Dan să îl schimbe direct din funcție pe magistrat, așa cum, de altfel, a și spus președintele că nu își dorește să aștepte până la o decizie finală de anulare.