Noi obligații pentru comercianți: informații despre garanții, reparare și actualizări software

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 18:42

Noi reguli privind protecția consumatorilor au intrat în vigoare începând cu 27 septembrie 2026, iar comercianții trebuie să ofere mai multe informații despre produsele pe care le vând.

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