Julio Iglesias contestă acuzațiile de agresiune sexuală și cere clasarea plângerii în justiția spaniolă

Julio Iglesias contestă acuzațiile de agresiune sexuală

Julio Iglesias a cerut clasarea plângerii depuse de două foste angajate care îl acuză de delicte sexuale, susținând că justiția spaniolă nu este competentă să analizeze faptele reclamate, potrivit AFP.

Avocatul artistului, José Antonio Choclán, a transmis o solicitare către Parchetul de pe lângă Audiencia Nacional din Madrid, în care cere încetarea imediată a anchetei preliminare și stoparea expunerii mediatice.

„Ministerul public trebuie să constate lipsa competenței jurisdicționale a justiției spaniole pentru faptele denunțate, să claseze ancheta și să pună capăt unei campanii mediatice care aduce un prejudiciu grav reputației lui Julio Iglesias”, se arată în documentul consultat de AFP.

Plângerea depusă de fostele angajate

Cele două femei, foste angajate ale cântărețului, au depus plângerea în Spania la începutul lunii ianuarie, susținând că ar fi fost victime ale agresiunilor și hărțuirii sexuale.

Potrivit acestora, Julio Iglesias s-ar fi folosit de poziția sa de putere pentru a abuza de angajate tinere, aflate într-o situație vulnerabilă. Una dintre reclamante a descris inclusiv fapte care ar putea fi încadrate juridic ca viol.

Argumentele apărării

Avocatul artistului a precizat că presupusele fapte ar fi avut loc între ianuarie și octombrie 2021, în reședințele lui Julio Iglesias din Republica Dominicană și Bahamas, și nu pe teritoriul Spaniei. De asemenea, cele două reclamante nu sunt cetățene spaniole și nu au domiciliul în această țară.

În aceste condiții, apărătorul susține că eventualele infracțiuni trebuie judecate în statele unde ar fi fost comise. „Parchetul spaniol nu se poate transforma într-un procuror universal, iar instanțele spaniole nu pot prelua dosare doar pentru că legislația este mai convenabilă pentru reclamanți”, a mai argumentat avocatul.

Poziția ONG-urilor

Organizațiile Amnesty International și Women’s Link Worldwide, care sprijină cele două reclamante, au explicat că plângerea a fost depusă în Spania tocmai pentru că legislația spaniolă este mai favorabilă victimelor în cazurile de violență sexuală.

În prezent, autoritățile spaniole analizează cererea de clasare formulată de apărarea lui Julio Iglesias.