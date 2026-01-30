Social· 1 min citire
EXCLUSIV Imaginile filmate cu flagrantul avocatei Adriana Georgescu VIDEO
EXCLUSIV Imaginile filmate cu flagrantul avocatei Adriana Georgescu VIDEO
Cum negocia cu teancurile de bani pe masă
Realitatea Plus a difuzat, în exclusivitate, primele imagini filmate în timpul flagrantului care a vizat-o pe avocata Adriana Georgescu. În înregistrări se vede cum aceasta primește teancuri de bani, în pungi.
Imaginile fără sonor, difuzate în exclusivitate de Realitatea Plus, surprind mai multe momente din timpul operațiunii, personajele fiind avocata Georgescu și complicele ei, care se dădea drept înalt ofițer în servicii. Teancurile de bani, parte din suma de jumătate de milion negociată ca șpagă, sunt puse într-o pungă pentru cadouri.
Stenograme-bombă din dosarul mitei. Avocata Adriana Georgescu promitea rezolvarea unui dosar penal cu ajutorul lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan - VIDEO
