Deținutul evadat din Baia Mare a fost prins. Unde se ascundea bărbatul căutat de peste două zile cu drone și filtre rutiere

Publicat 21 aug. 2026, 10:25 Sursă Realitatea.net

Deținutul de 28 de ani care a fugit în 19 august de la un punct de lucru exterior al Penitenciarului Baia Mare a fost prins în municipiu. Bărbatul a fost găsit după mai mult de 48 de ore de căutări neîntrerupte, la care au participat polițiști, jandarmi și polițiști de penitenciare. Acesta a fost imobilizat fără incidente și se află din nou în custodia autorităților.

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