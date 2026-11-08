Când este bine să decorăm casa de Crăciun. Idei simple pentru o atmosferă festivă

Publicat 8 nov. 2026, 13:27 Sursă realitatea.net

Află când este momentul potrivit să decorezi casa de Crăciun și cum să creezi o atmosferă festivă cu lumini, ghirlande și ornamente simple.

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