Alocațiile și indemnizațiile vor fi plătite mai devreme în luna februarie

În aceste condiții, banii vor fi virați în conturile beneficiarilor

Plățile pentru alocații și indemnizațiile destinate copiilor vor ajunge mai devreme la destinatari în luna februarie. Explicația este că data obișnuită de plată este într-o zi nelucrătoare, banii.

În aceste condiții, banii vor fi virați în conturile beneficiarilor vineri, 6 februarie. Sunt vizate alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, a transmis Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

.Cei care primesc sumele prin poștă le vor putea ridica începând cu 10 februarie. ANPIS spune că astfel se evită orice întârziere, iar sprijinul financiar ajunge la timp la părinți și copii.

„Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2025 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică”, potrivit anunțului ANPIS.