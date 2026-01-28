Social· 1 min citire
Alertă de mediu! Covor de gunoaie pe Dunăre VIDEO
28 ian. 2026, 09:08
Actualizat: 28 ian. 2026, 09:08
Articol scris de Scris de Realitatea de Ialomita
Specialiștii atrag atenția că este nevoie de măsuri ferme
Covor de gunoaie pe Dunăre la Orșova! După ploile abundente din ultimele zile, viiturile formate pe râul Cerna au adus pe fluviu tone de deșeuri aruncate la întâmplare.
Imaginile sunt pur și simplu șocante: PET-uri, trunchiuri de copaci și chiar bucăți din electrocasnice vechi plutesc pe apă . Situația scoate din nou la iveală problema gravă a depozitării necontrolate a deșeurilor.
Specialiștii atrag atenția că este nevoie de măsuri ferme și de o responsabilitate colectivă pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete în viitor.
