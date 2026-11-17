Claudiu Manda a declarat marți, 17 noiembrie 2026, că nu își imaginează rămânerea la conducerea PSD dacă eforturile de reformare a administrației se vor limita la comasarea a trei comune și a două agenții statului.
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis un mesaj ferm colegilor de partid privind necesitatea implementării reale a reformelor administrative și economice. Într-un interviu acordat RRA, liderul social-democrat a subliniat că intențiile bune nu sunt suficiente dacă nu se traduc în fapte concrete până la începutul primăverii.
Condiții clare pentru continuarea mandatului
Manda a explicat că determinarea de a duce la capăt reforma administrativ-teritorială, a companiilor și a aparatului de stat este maximă atât în cazul său, cât și al premierului Sorin Grindeanu.
Liderul PSD a arătat că actuala structură administrativă a țării datează din 1968 și răspunde nevoilor de atunci, motiv pentru care este necesară o reevaluare a modului în care vor arăta localitățile, comunele și județele până în anii 2030-2040.
Analiza aparatului de stat și a instituțiilor
În ceea ce privește reforma companiilor de stat și a administrației publice, Manda a menționat că există o perioadă de analiză pe toate palierele. El a făcut referire la declarațiile vicepremierului Dan Neacșu, care a propus comasarea instituțiilor cu atribuții similare.
„Trebuie să înțelegem că aparatul statului, trebuie să facem o analiză la nivelul aparatului statului, la nivelul autorităților și agențiilor din subordinea ministerlor sau SGG, sau Cabinetul Primului Ministru, pentru că sunt zone în care au atribuții similare și atunci ar putea să fie comasate, inclusiv instituții de control, spunea domnul Neacșu”, a explicat Manda.
Secretarul general al PSD a precizat că unele agenții ar putea funcționa ca direcții în cadrul ministerelor, eliminând astfel necesitatea unor structuri interne separate, cum ar fi auditul sau contabilitatea, sub coordonarea directă a ministrului.
Strategia pentru companiile de stat
Manda a făcut o distincție între companiile listate la bursă, unde statul deține o parte din capital, și cele în care statul are o participație majoritară. Acestea din urmă vor fi analizate caz cu caz.
Liderul PSD a adăugat că pentru companiile din infrastructura critică care produc pierderi, statul va asuma transparent aceste deficițe bugetare, deoarece sunt necesare în momente critice pentru funcționarea țării.
Bugetul și creșterea pensiilor
Referitor la proiectul de buget pentru anul viitor, Manda a confirmat că vor fi alocate resurse pentru creșterea pensiilor. Totuși, el a precizat că PSD nu s-a pronunțat încă asupra cuantumului exact, în așteptarea datelor actualizate de la Ministerul Finanțelor privind execuția bugetară a anului curent și proiecțiile pentru perioada următoare.
Manda a reiterat că PSD nu se limitează doar la măsuri sociale, ci a demonstrat în guvernele anterioare capacitatea de a implementa și politici economice de relansare și reducere a fiscalității, contrar narativului care asociază partidul exclusiv cu creșterea salariilor și pensiilor prin împrumuturi.