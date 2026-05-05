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Sorin Grindeanu: Cred că Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia AZI, după scorul zdrobitor împotriva sa

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 5 mai 2026, 17:09

Liderul PSD Sorin Grindeanu consideră că Ilie Bolojan nu mai poate amâna retragerea din funcția de premier, după scorul covârșitor cu care a trecut moțiunea de cenzură care îl viza. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Moțiunea a schimbat raportul de forțe din Parlament, iar social-democrații spun că rezultatul reflectă starea reală din țară. Grindeanu afirmă că presiunea politică și publică este acum la un nivel fără precedent, având în vedere cele 281 de voturi împotruva premierului în funcție.

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