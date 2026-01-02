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Politica· 2 min citire
Simion merge în SUA, în perioada 20-22 ianuarie. Piperea: ”O să vorbim despre justiția ca armă politică” -VIDEO
Simion merge în SUA, în perioada 20-22 ianuarie. Piperea: ”O să vorbim despre justiția ca armă politică” -VIDEO
George Simion va face o vizită în Statele Unite ale Americii
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