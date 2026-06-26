Scandal uriaș în Ungaria! Șef din agenția guvernului Viktor Orbán, arestat în dosar de deturnare de zeci de milioane de euro

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:34

Cutremur în administrația culturală din Ungaria, după ce fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național (NKA), instituție aflată în subordinea Guvernului Viktor Orbán, a fost arestat într-un dosar de deturnare de fonduri.

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