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Războiul declarațiilor dintre Trump și Iran: Teheranul spune că a închis Strâmtoarea Ormuz, liderul SUA anunță că navele pot circula

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz

Realitatea de Ialomita
Scris deRealitatea de Ialomita
Publicat12 iul. 2026, 17:34
SursăRealitatea.net

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică faptul că Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului comercial, în ciuda atacurilor reciproce dintre SUA și Iran.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press”, de la NBC News, într-un moment în care tensiunile din regiune provoacă îngrijorări privind siguranța uneia dintre cele mai importante rute folosite pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Iranul anunțase închiderea Strâmtorii Ormuz

Marina Gărzii Revoluției, armata ideologică a Iranului, anunțase în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea Strâmtorii Ormuz „până la noi ordine”.

Decizia a fost luată după ce forțele iraniene au tras focuri de avertisment asupra unei nave despre care au susținut că urma o „rută neautorizată”.

Incidentul a declanșat o nouă serie de atacuri ale Statelor Unite asupra Iranului. Teheranul a răspuns apoi prin lovituri asupra unor țări din Golf aliate cu Washingtonul.

Atacurile dintre SUA și Iran au intrat într-o nouă etapă

Schimbul de atacuri din noaptea de sâmbătă spre duminică este cel mai recent episod din seria de lovituri și răspunsuri militare dintre Statele Unite și Iran.

Tensiunile au crescut pe fondul încercărilor Iranului de a controla traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Ultimele atacuri au marcat însă o escaladare atât prin ritmul în care au fost lansate, cât și prin amploarea lor.

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