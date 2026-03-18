Război în Orientul Mijlociu. Noapte de foc în regiune: rachetă interceptată la Doha, raiduri israeliene în sudul Libanului

Qatar susține că a interceptat un atac cu rachetă asupra teritoriului său, după explozii auzite în capitala Doha, în timp ce armata israeliană a lansat lovituri aeriene asupra unor ținte Hezbollah din sudul Libanului, ca răspuns la tirul masiv de rachete lansat de organizația politico-militară șiită asupra nordului Israelului, noaptea trecută.

Qatar anunță interceptarea unei rachete, după ce explozii au fost auzite la Doha

Ministerul Apărării din Qatar afirmă că a interceptat un atac cu rachetă, după ce mai multe explozii au fost auzite în Doha.

„Forțele armate au interceptat un atac cu rachetă care viza Statul Qatar”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat, publicat la scurt timp după ce un jurnalist AFP aflat în capitală a auzit mai multe explozii.

UPDATE 7:00 - IDF lovește ținte Hezbollah în sudul Libanului, după un avertisment de evacuare pentru Tyre

Armata israeliană (IDF) anunță că a lansat un val de lovituri aeriene împotriva infrastructurii Hezbollah din sudul Libanului.

Anterior, armata a emis un avertisment de evacuare pentru orașul de coastă Tyre, din sudul Libanului.