Americanii aruncă bomba, candidatul suveranist a fost interzis ilegal

Raport devastator în Congresul american, care arată că alegerile nu au fost anulate din motivele invocate de autoritățile de la noi, ci Comisia Europeană s-ar fi implicat prin măsuri de cenzură. Astăzi, la ora 17:00, în Congresul american vor fi audieri, iar subiectul principal este anularea alegerilor din România.

În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din luna precedentă, câștigate de candidatul populist independent puțin cunoscut Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au afirmat că Rusia l-ar fi susținut în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok. Documentele interne TikTok prezentate comitetului par să contrazică această versiune.

În documentele prezentate Comisiei Europene, care a utilizat acuzația nedovedită de interferență rusă pentru a investiga practicile de moderare a conținutului TikTok, TikTok a declarat că „nu a găsit și nu i s-a prezentat nicio dovadă a existenței unei rețele coordonate de 25 000 de conturi asociate cu campania domnului Georgescu” – acuzația principală a autorităților de informații. La sfârșitul lunii decembrie 2024, rapoartele mass-media care citează dovezi de la autoritatea fiscală din România au constatat că presupusa campanie de interferență rusă fusese, de fapt, finanțată de un alt partid politic românesc. Dar rezultatele alegerilor nu au fost niciodată restabilite, iar în mai 2025, candidatul preferat de establishment a câștigat președinția României în alegerile reprogramate.

Tik Tok a arătat că rușii nu s-au implicat în România

Sub auspiciile Codului privind dezinformarea și Orientărilor electorale ale DSA, Comisia a activat un aparat de cenzură cunoscut sub numele de „sistem de răspuns rapid” înaintea mai multor alegeri europene recente. În cadrul acestor „sisteme de răspuns rapid”, verificatorii de fapte aprobați de Comisia Europeană au posibilitatea de a face cereri de cenzură prioritare în săptămânile dinaintea și după alegerile importante. Acești așa-numiți verificatori de fapte sunt invariabil de stânga și pro-cenzură – orice, dar nu neutri din punct de vedere politic.

Mai mult, cerința ca acești verificatori de fapte să fie aprobați de Comisia Europeană creează un stimulent structural clar pentru participanți să cenzureze opiniile eurosceptice și conținutul care subminează narațiunile politice preferate de Comisie. Comisia Europeană a activat sisteme de răspuns rapid înaintea alegerilor legislative din Franța din 2024, alegerilor prezidențiale din Moldova din 2024, alegerilor prezidențiale din România din 2024-2025 și alegerilor legislative din Germania din 2025.

Acuzațiile privind interferența rusă generalizată în alegerile prezidențiale din România din 2024, care au fost anulate după ce un candidat populist a câștigat primul tur de scrutin, sunt subminate de documentele interne ale platformei. Primul tur al alegerilor prezidențiale din România din 2024 a avut loc pe 24 noiembrie 2024. Candidatul populist independent Călin Georgescu a obținut o victorie surprinzătoare, calificându-se în turul doi împotriva candidatei centriste Elena Lasconi. Cu toate acestea, între primul și al doilea tur de scrutin, Curtea Constituțională a României a anulat alegerile după ce serviciul de informații al României a susținut că Rusia a susținut campania lui Georgescu pe rețelele de socializare. Rapoartele publice ulterioare au pus la îndoială această versiune, constatând că un alt partid politic român ar fi putut fi în spatele presupusei campanii rusești pe rețelele de socializare

Tik Tok s-a întâlnit cu autoritățile române

Cu toate acestea, autoritatea electorală românească i-a interzis lui Georgescu să candideze la alegerile repetate din mai 2025. Documentele interne ale TikTok și comunicările cu Comisia Europeană și autoritățile române subminează și mai mult povestea despre interferența Rusiei. Echipele interne de informații ale TikTok au evaluat în mod constant că Rusia nu a desfășurat o operațiune coordonată de influențare pentru a promova campania lui Georgescu și au comunicat în repetate rânduri această evaluare Comisiei Europene și autorităților române.

Documentele interne arată, de asemenea, că înainte de alegerile anulate, autoritățile de reglementare române împuternicite în temeiul DSA au acționat pentru a reduce la tăcere conținutul care susținea candidații populiști și naționaliști, inclusiv prin ordine globale de eliminare a conținutului. După alegeri, pe măsură ce au început să circule acuzații încă nefondate de interferență rusă, Comisia a acționat rapid, deschizând o anchetă oficială DSA cu privire la practicile de moderare ale TikTok în ceea ce privește discursul politic. Înaintea alegerilor din 2024, autoritățile române au făcut în repetate rânduri solicitări de eliminare a conținutului în afara procesului oficial DSA, folosind interpretări extinse ale propriilor competențe pentru a impune eliminarea conținutului politic. După cum a declarat ulterior TikTok Comisiei Europene, platforma era „reticentă față de abordarea foarte informală” a cererilor de eliminare „adoptată de [Autoritatea Electorală Română] în contextul alegerilor din România, în special față de potențialul de influență politică asupra procesului și/sau eliminarea nejustificată a conținutului legal (cum ar fi discursurile politice)”.

TikTok a remarcat că argumentele juridice care însoțeau aceste cereri de eliminare – atunci când existau – „urmau să transmită o interpretare foarte largă” a puterii autorității electorale. De exemplu, autoritățile române au cerut TikTok „să elimine conținutul pe motiv că era „lipsit de respect și insulta partidul PSD” – un partid de stânga care făcea parte din coaliția de guvernare din parlamentul României la momentul respectiv. Între primul tur al alegerilor și anularea acestora, ordinele românești au fost și mai agresive: autoritățile de reglementare au comunicat TikTok că „toate materialele care conțin imagini cu Călin Georgescu trebuie eliminate”. Aceste acțiuni – reducerea la tăcere a criticilor unui candidat și a susținătorilor altuia – sunt profund antidemocratice. TikTok a fost de acord, refuzând să elimine postările private ale cetățenilor în favoarea lui Georgescu, invocând libertatea de exprimare.

Călin Georgescu a fost interzis ilegal în alegeri

Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a României a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale și a anulat turul doi, pe baza acuzației Serviciului Roman de Informații că Rusia a desfășurat o campanie pe TikTok pentru a crește artificial sprijinul pentru Georgescu. Echipa internă de informații privind amenințările a TikTok nu a fost de acord cu această evaluare, informând în repetate rânduri autoritățile române și Comisia că nu există dovezi care să susțină acuzațiile acestora. În documentele transmise Comisiei Europene, TikTok a declarat că a detectat trei operațiuni coordonate de influențare (CIO) pe platformă în perioada alegerilor din România, dintre care niciuna nu provenea din Rusia. Doar una dintre aceste CIO a încercat să promoveze campania lui Georgescu. Aceasta a operat din România și a adunat mai puțin de 2.000 de urmăritori.

Pe 28 noiembrie, la patru zile după alegeri și pe măsură ce au început să apară acuzații privind influența Rusiei, TikTok a informat autoritatea române de reglementare a mass-media cu privire la măsurile sale de integritate electorală. TikTok a semnalat „activități suspecte în jurul unor videoclipuri de promovare politică plătite, posibil nedivulgate”, legate de Georgescu, dar nu a făcut legătura între acestea și Rusia. Rapoartele ulterioare ale mass-media au indicat că un alt partid politic românesc a orchestrat campania TikTok în cauză. Pe 7 decembrie, TikTok a făcut o declarație similară Comisiei Europene, scriind că „TikTok nu a găsit și nu i s-a prezentat nicio dovadă a existenței unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate cu campania domnului Georgescu” – acuzația principală a autorităților române.