PNL trece în opoziție. Declarațiile lui Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu după consultările cu liberalii din teritoriu

După reuniunea Biroului Politic Național Extins al Partidului Național Liberal, liderii formațiunii au ieșit cu un set de declarații care clarifică direcția partidului în noul context politic creat după moțiunea de cenzură. Discuțiile interne au fost ample și au vizat atât responsabilitatea pentru criza actuală, cât și pașii următori.

Mesajele transmise de la vârful PNL indică o delimitare fermă față de partidele care au contribuit la schimbarea majorității parlamentare. În același timp, liberalii vorbesc despre o repoziționare politică și despre rolul pe care îl vor avea în perioada următoare.

Ilie Bolojan : Având în vedere ședința Biroului Politic Național Extins al Partidului Național Liberal la care aau participat atât grupurile parlamentare, dar și primarii noștri de reședințe de județ și președinții de consilii județene, am adoptat următoarea decizie pe care domnul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, o să o citească. A fost o dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria Partidului Național Liberal, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre și, prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.

Ciprian Ciucu : Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moțiunii inițiate de PSD și AUR, prin care s-a creat de facto o nouă majoritate parlamentară, PNL, în acord cu deciziile statutare adoptate ulterior ca răspuns la criza politică declanșată de PSD, adoptă prezenta decizie: