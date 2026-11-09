Petrolul s-a prăbușit cu 16% într-o săptămână! Ce se întâmplă după declarațiile lui Donald Trump despre Iran
Prețul barilului de petrol
Petrolul Brent s-a ieftinit cu 16% într-o săptămână, după declarațiile lui Trump despre Iran. Riscurile din Strâmtoarea Ormuz persistă.
Prețurile petrolului au înregistrat cea mai puternică scădere săptămânală de la începutul pandemiei, după ce Donald Trump a transmis că noi atacuri americane asupra Iranului sunt puțin probabile, dacă negocierile dintre cele două state avansează. Cotația petrolului Brent a pierdut aproximativ 16% într-o singură săptămână, pe fondul speranțelor privind detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Ormuz mențin incertitudinea pe piețele internaționale.
Prețul petrolului Brent a scăzut cu 16% într-o săptămână
Piața internațională a petrolului a început săptămâna cu o ușoară stabilizare, după declinul puternic înregistrat în ultimele zile. Luni dimineață, petrolul Brent, principalul reper pentru piața europeană, se tranzacționa la aproximativ 98,35 dolari pe baril, înregistrând o creștere marginală de trei cenți.
În același timp, sortimentul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 0,5%, până la 91,30 dolari pe baril.
Revenirea modestă vine după ce cotația Brent a pierdut aproximativ 16% în cursul săptămânii precedente. Este cel mai important declin săptămânal înregistrat de la începutul pandemiei de COVID-19.
Principalul factor care a influențat evoluția prețurilor a fost schimbarea discursului președintelui american Donald Trump în privința conflictului cu Iranul. Investitorii au interpretat declarațiile liderului de la Casa Albă drept un posibil semnal că tensiunile militare ar putea intra într-o nouă etapă.
Donald Trump nu mai consideră probabile noi atacuri asupra Iranului
Președintele Statelor Unite a declarat duminică, 8 noiembrie, că o nouă intervenție militară americană împotriva Iranului este foarte puțin probabilă, atât timp cât negocierile pentru încheierea conflictului continuă să înregistreze progrese.
Afirmațiile marchează o schimbare de ton față de poziția exprimată anterior, când Trump sugerase posibilitatea reluării operațiunilor militare după alegerile intermediare din Statele Unite.
Deocamdată, nu există indicii privind pregătirea unei noi campanii militare americane de amploare. Teheranul a avertizat însă că orice atac asupra teritoriului iranian va atrage represalii împotriva unor obiective americane și israeliene.
Pentru investitori, declarațiile de la Washington au alimentat speranțele privind o eventuală soluționare diplomatică a conflictului și reducerea riscurilor asupra aprovizionării mondiale cu petrol.
Analiștii atrag însă atenția că optimismul piețelor trebuie privit cu prudență. Un acord cuprinzător între Statele Unite și Iran nu a fost încă încheiat, iar evoluțiile din regiune rămân imprevizibile.
Strâmtoarea Ormuz, principalul risc pentru aprovizionarea mondială cu petrol
Chiar dacă tensiunile diplomatice par să se atenueze, situația din Strâmtoarea Ormuz continuă să reprezinte o amenințare pentru piața energetică internațională.
În ultimele zile au fost raportate noi atacuri asupra unor nave care navigau în apropierea acestei rute maritime strategice. Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru transporturile mondiale de petrol, iar orice blocaj sau perturbare a circulației maritime poate avea consecințe importante asupra aprovizionării.
O eventuală escaladare a incidentelor ar putea determina întârzieri ale livrărilor, creșterea costurilor de transport și noi fluctuații ale prețurilor la țiței.
Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, consideră că declarațiile recente ale lui Donald Trump sunt mai temperate decât cele anterioare. Totuși, piața așteaptă să vadă dacă această schimbare de discurs reflectă o modificare reală și de durată a strategiei americane sau doar o poziție temporară.
La rândul său, Sugandha Sachdeva, fondatoarea SS WealthStreet, a explicat că investitorii par să mizeze pe un scenariu optimist de detensionare, în condițiile în care un acord concret între Washington și Teheran nu există încă.
Atac asupra sediului Saudi Aramco din Riad. Rebelii Houthi revendică operațiunea
Tensiunile din Orientul Mijlociu au fost amplificate și de un incident produs duminică în capitala Arabiei Saudite.
Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat un atac asupra unor birouri ale companiei petroliere Saudi Aramco din Riad. În urma incidentului, clădirea a suferit pagube materiale, inclusiv spargerea unor ferestre, însă nu au fost raportate victime.
Autoritățile saudite au anunțat, de asemenea, interceptarea unor rachete balistice și de croazieră. Resturile rezultate în urma interceptărilor au provocat avarii clădirii companiei petroliere, potrivit informațiilor relatate de Associated Press.
Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii energetice din regiune și riscul ca tensiunile militare să afecteze în continuare producția și transportul de petrol.
JPMorgan avertizează asupra unui posibil excedent de petrol pe piața mondială
Pe lângă evoluțiile geopolitice, prețurile petrolului sunt influențate și de raportul dintre cerere și ofertă.
Potrivit unei analize publicate de JPMorgan, piața mondială se îndreaptă din nou către un excedent de petrol. Revenirea unor fluxuri de aprovizionare din Orientul Mijlociu, creșterea producției în alte regiuni și cererea internațională mai slabă au contribuit la această evoluție.
Estimările băncii indică un excedent de aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi în septembrie, care ar fi crescut la 1,4 milioane de barili zilnic în octombrie.
Această perspectivă ar putea exercita presiuni suplimentare asupra cotațiilor internaționale, mai ales dacă negocierile dintre Statele Unite și Iran vor conduce la reducerea riscurilor geopolitice și la normalizarea transporturilor de petrol.
Totuși, atacurile din zona Strâmtorii Ormuz și incertitudinile privind evoluția conflictului arată că piața energetică rămâne vulnerabilă la orice nouă escaladare.
În perioada următoare, investitorii vor urmări atât evoluția negocierilor dintre Washington și Teheran, cât și situația transporturilor maritime din Golful Persic. Cele două evoluții ar putea determina direcția prețurilor petrolului pe piețele internaționale.
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