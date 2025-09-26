NICUȘOR DAN, REACȚIE DUPĂ TRAGEDIA DE LA SPITALUL „SF. MARIA” DIN IAȘI: „AVEM NEVOIE DE SPITALE NOI ȘI DE TOLERANȚĂ ZERO LA ERORI”
NICUȘOR DAN, REACȚIE DUPĂ TRAGEDIA DE LA SPITALUL „SF. MARIA” DIN IAȘI: „AVEM NEVOIE DE SPITALE NOI ȘI DE TOLERANȚĂ ZERO LA ERORI”
Președintele României, Nicușor Dan, s-a declarat „profund îndurerat” după moartea celor șase copii internați la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași și a cerut „transparență totală” în privința anchetelor în desfășurare.
Președintele României, Nicușor Dan, s-a declarat „profund îndurerat” după moartea celor șase copii internați la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași și a cerut „transparență totală” în privința anchetelor în desfășurare.
„Este o dramă inacceptabilă. Solicit publicarea completă a rapoartelor corpului de control, a inspecțiilor sanitare și a anchetelor medico-legale. Dacă au existat informații ascunse sau responsabilități individuale, ele trebuie sancționate fără echivoc”, a scris șeful statului pe Facebook.
El a subliniat că „toleranță zero față de erori care ucid copii este un principiu de la care nu putem abdica” și a atras atenția că tragedia scoate din nou la iveală problemele cronice ale sistemului sanitar românesc: infecțiile nosocomiale și infrastructura spitalicească depășită.
„România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de ATI și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor. Cer ministrului Sănătății și Guvernului un plan clar de combatere a infecțiilor nosocomiale. Aceasta este o restanță ce nu mai poate fi amânată”, a transmis Nicușor Dan.
DSP Iași a început o anchetă epidemiologică în spital, după suspiciuni privind un focar de infecție bacteriană. Ministerul Sănătății a aplicat deja primele sancțiuni, în condițiile în care raportarea cazurilor a fost făcută cu întârziere.
Sursa: Newsinn
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