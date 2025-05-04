Politica· 1 min citire

NICUȘOR DAN: AM VOTAT PENTRU SPERANȚĂ, PENTRU UN NOU ÎNCEPUT PENTRU ROMÂNIA

4 mai 2025, 10:46
Articol scris de Realitatea de Ialomita

Primarul Capitalei Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat duminică dimineața la vot, alături de soția sa. Nicușor Dan a votat la secția de votare de la Școala Luceafărul din Capitală.

”Am votat pentru mulți oameni tăcuți, cinstiți, muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni pînă azi. Am votat pentru speranță, pentru un nou început pentru România, o țară cu oameni capabili și aici, și în diasporă.

Am votat cu realism pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă să o scoată.

Am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care poate să facă dreptate. Mulțumesc diaspora care a votat în număr mare, mulțumesc încă o dată și îi încurajez să voteze”, a declarat Nicușor Dan la ieșirea de la urne.

