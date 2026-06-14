Mihai Fifor, reacție după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „PSD cere clarificări și anunță consultări interne”

Publicat 14 iun. 2026, 11:11 Sursă realitatea.net

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan continuă să provoace reacții în mediul politic. Mihai Fifor, a transmis un mesaj oficial în care subliniază că social-democrații vor analiza cu atenție propunerea și programul de guvernare înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului Executiv.

Distribuie articolul