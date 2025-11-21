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Politica· 1 min citire
George Simion face apel la unitate și mobilizare, după ce Makaveli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu - VIDEO
George Simion face apel la unitate și mobilizare, după ce Makaveli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu - VIDEO
Liderul AUR George Simion a transmis joi un mesaj de unitate și mobilizare exemplară.
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